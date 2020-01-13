وزير الداخلية يخصص “خطاً ساخناً” لاستقبال شكاوى الإعلاميين والصحفيين

2020/01/13 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى الاعلاميين والصحفيين، وذلك على خلفية ما يتعرض اليه الاعلاميين من مضايقات واعتقالات وعمليات اغتيال ممنهجة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتماشياً مع سياسة وزارة الداخلية القائمة على اساس توفير […]

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