الشمري: مسألة الاختيار تحولت الى معضلة بسبب إصرار بعض القوى على فرض مرشحيها

2020/01/13 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية كاظم الشمري، إن تأخير حسم ملف رئيس الوزراء بات يشكل معضلة حقيقية في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وأكد الشمري في تصريح، أن موقف الكتلة من قرار إياد علاوي حيال الانتخابات ليس جديدا، لأن علاوي كان قد أوضح منذ إعلان نتائج انتخابات الفين وثمانية عشر، أن الانتخابات شابها الكثير من التزوير، وان مخرجاتها لن تصمد طويلا، لافتا الى ان الأمر لا يتعلق بالبرلمان فقط، وإنما بخرق الجميع للدستور وإحلال الاتفاقات السياسية بدلا عنه.

وأشار الشمري، الى أن تأخير حسم ملف رئيس الوزراء بات يشكل معضلة حقيقية، مبينا عدم وجود مشكلة تحول دون حسم المسألة سوى ان بعض القوى السياسية لا تزال تصر على أن تأتي بشخص قريب منها للحفاظ على مصالحها.

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