نائب: معبر حدودي في كردستان تديره ’’جهة حزبية’’ متنفذة ووزير المالية يرفض التعليق

2020/01/13 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إن معبر سيميلك...





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