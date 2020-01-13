الصحة النيابية: اللجنة ماضية باستكمال قانون الضمان الصحي

2020/01/13 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد نائب رئيس لجنة الصحة النيابية، فارس البيرفكاني، اليوم الاثنين، ان اللجنة ماضية في استكمال قانون الضمان الصحي، مؤكدا ان طلب سحب القانون لم يصل الى اللجنة.

وقال البيرفكاني لـ"الغد برس" ان "اللجنة ماضية في استكمال قانون الضمان الصحي"، مؤكدا "اننا سوف ننتظر الملاحظات المقدمة من قبل وزارة الصحة".

واوضح ان "القانون ربما لا سيتكمل اليوم للتصويت عليه بكافة مواده ولكن سوف نستمر بالتصويت عليه".

واضاف ان "طلب سحب القانون لم يصل الى اللجنة وانما وصل الى هيئة الرئاسة لذلك كان لنا اجتماع مع النائب الاول حسن الكعبي واتفقنا على الاستمرار بالتصويت على القانون".

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