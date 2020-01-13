2020/01/13 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، المتظاهرين السلميين لعدم السماح لأي كان بالمساس بالجامعات والمعاهد والمدارس ومنتسبيها وطلابها وضمان انسيابية الدوام بشكل منتظم.

وقالت اللجنة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "حرصت بأداء مهاها الإنسانية المنبثقة من واجباتها الدستورية المتطلعة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتنفيذها على أرض الواقع لتتحول إلى عوامل رقي وازدهار تتطلع اليها شعوب العالم".

وبينت انه "منذ بدأ التظاهرات في العراق أوضحت اللجنة أن حق التظاهر السلمي حق مكفول في الدستور وطالبت اللجنة بتأمين سوح التظاهرات وحماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الدولية لحقوق الإنسان بالتعامل مع المتظاهرين".

ودعت اللجنة إلى "تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وطالبت المتظاهرين بعدم الاعتداء على القوات الأمنية وحرق الممتلكات العامة والخاصة وكشف المندسين للحفاظ على سلمية التظاهرات"، مؤكدة "في الوقت الذي تبقى اللجنة داعمة لحقوق المتظاهرين المشروعة الذين ينادون بوطن يعيشون به بكراسة وأمن وسلام".

وبينت انها "تدعوهم بالثبات على تلك الأهداف والابتعاد عن ما يناقضها وكل ما يسيء لتلك التظاهرات ولقطع الطريق عن كل من يحاول تشوية صورتها السلمية"، مؤكدة ان "التعليم هو حق أساسي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية كما هو حق التظاهر السلمي فحرية الأشخاص تنتهي بالمساس بحرية الأخرين لذا فأن اللجنة ترى بأن التأثير على سير العملية التربوية والتعليمية في العراق".

ودعت اللجنة "المتظاهرين السلميين لعدم السماح لأي كان بالمساس بالجامعات والمعاهد والمدارس ومنتسبيها وطلابها وضمان انسيابية الدوام بشكل منتظم"، مؤكدة أنها "على يقين بأن الالتزام بالقانون ما هو الا دعم المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم المشروعة سيما الطلاب الذين هم اول من نادي بحقوق الشعب المشروعة ودعم المتظاهرين السلميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية تدعو المتظاهرين لعدم المساس بالعملية التربوية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية تدعو المتظاهرين لعدم المساس بالعملية التربوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).