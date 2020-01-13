تحالف الصدر : لا اتفاق سياسي الى الان على مرشح لرئاسة الحكومة

2020/01/13 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى تحالف سائرون، الاثنين، وجود اي تقارب أو لقاءات مع الكتل السياسية بخصوص تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا ان التحالف خول رئيس الجمهورية لاختيار مرشح مقبول لدى الشارع العراقي.وقال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إنه "ليس لتحالف سائرون أي تقارب أو لقاءات مع أي كتلة بخصوص ترشيح رئيس الحكومة المقبلة"، مشيرا الى أن التحالف خول رئيس الجمهورية، لاختيار مرشح تنطبق عليه المواصفات الأساسية، ومنها أن يكون مقبولا من ساحات الاعتصام، ولم يتسلم أي منصب طوال السنوات الماضية".وأوضح، " أن"جلوس الكتل السياسية الى طاولة حوار مستديرة تتسم بالجدية، ويتم خلالها تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة ، كفيل بحلحلة الأزمة الراهنة والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة".

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