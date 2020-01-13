النفط تخطط لتصدير أكثر من 8 ملايين برميل يوما

2020/01/13 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان مُضي الوزارة في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية والإرتقاء بمستويات الإنتاج النفطي والغازي

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