2020/01/13 | 15:58 - المصدر: الغد برس

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مصدر في شرطة السليمانية: اعتقال ايرانيين بتهمة ممارسة الشعوذة وسر

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مصدر في شرطة السليمانية: اعتقال ايرانيين بتهمة ممارسة الشعوذة وسرقة اموال المواطنين

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