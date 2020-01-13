المشاط: هكذا تؤثر الشائعات على الاقتصاد العراقي ويحذر منها

2020/01/13 | 16:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الاقتصادي باقر المشاط من "كثرة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاقتصاد الوطني".

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