شاهد..الامريكان يلملمون الحطام في عين الاسد؟

2020/01/13 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الاعلام مقطع فيديو لقاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار بعد الرد الصاروخي الايراني على الاعتداء الامريكي الاثم الذي ادى لاغتيال قائد فيلق...

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