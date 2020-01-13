2020/01/13 | 16:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رسلي المالكي: من نصير اقاليم: الاقليم السني: العلم ماله مال ١٩٩١ والنشيد وطنٌ مدا، سياراتهم معليه طكن جيلات البرنو، وابو التسجيلات مالهم حاط بالجامخانة صور صباح الجنابي، واحتمال يطالبون بنقل ابو حنيفة للفلوجة حتى يسوون المولد النبوي بي، خوما يبقه عد الشيعة؟ الاقليم الشيعي: العلم مالهم اخضر فوك واحمر جوة وبالنص ابيض مكتوب بي […]

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