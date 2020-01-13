2020/01/13 | 16:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو الناصرية يختصرون مطالبهم بتشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الناصرية يختصرون مطالبهم بتشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الناصرية يختصرون مطالبهم بتشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).