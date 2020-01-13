بالوثيقة... قانون انضمام العراق لاتفاقية النقل البري الدولي

2020/01/13 | 16:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" والتي تتضمن نص القانون فأن "المادة1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ۱۹۷۰ والتي دخلت حيز النفاذ في 20/3/1987، اما في المادة۲ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتوضح الوثيقة الأسباب الموجبة لإقراره "بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الجمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية، ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة 1975.

يذكر ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي افتتح اعمال الجلسة 28 لمجلس النواب العراقي بحضور 182 نائب.

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