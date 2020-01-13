2020/01/13 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الطلبة المضربين عن الدوام باتخاذ اجراءات ادارية بحقهم في حال استمرار التغيب عن المحاضرات.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تولي اهتماما كبيرا بموضوع الدوام واهمية ان ينتظم الطلبة في جميع الجامعات الحكومية والاهلية لاسيما في هذا الوقت الذي يتطلب مضاعفة الجهود والمواظبة من اجل تطوير واقع التعليم".وأضافت "نتابع موضوع غياب الطلبة لكنها لا تستطيع ارغام الطلبة على الحضور وتكتفي باتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية".وبينت انه "يعتبر الطالب راسبا في أي مادة او درس إذا تجاوزت غياباته 10% من الساعات المقررة بدون عذر مشروع أو 15% بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد".ودعت الوزارة "الطلبة الاعزاء للمباشرة بالدراسة كما تدعو الملاك التدريسي والفني والاداري لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تهدد الطلبة المحتجين بعقوبات إدارية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تهدد الطلبة المحتجين بعقوبات إدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).