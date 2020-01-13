إيران ترفض تصريحات ترامب الداعمة للمحتجين الايرانيين: يذرف دموع التماسيح

2020/01/13 | 16:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، تغريدات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب فيها عن تأييده للإيرانيين.

وقال المتحدث، علي ربيعي، إن ترامب، الذي طالب السلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين وأثنى على "الشعب الإيراني العظيم"، يذرف "دموع التماسيح" عندما يعرب عن قلقه على الإيرانيين.

وفي وقت سابق، نشر رئيس الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" دعا فيها "قادة إيران" إلى "عدم قتل المتظاهرين"، وأكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

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