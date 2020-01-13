شاهد.. سلحفاة تنجب 2000 صغير وتنقذ فصيلتها من الانقراض

2020/01/13 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن سلحفاة ذكر عمره 100 عام من إنقاذ فصائله من السلاحف من الانقراض بمفرده وذلك بعد أن أصبح أب لحوالي 800 سلحفاة من نسله .

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” قالت خدمة المتنزهات الوطنية في جزر جالاباجوس بدولة الإكوادور أمس إن السلحفاة دييجو تم نقلها ، مع 14 سلحفا بالغة لوضعه ببرنامج تربية الأسيرة وهي أحد البرامج للحفاظ على الحيوانات من الانقراض، وسيتم إعادته إلى جزيرة إسبانيولا الأم في مارس القادم.

وأوضحت الصحيفة أن تجربة السلحفاة دييجو بالبرنامج المقام في جزيرة سانتا كروز بجنوب كاليفورنيا كانت جديرة بالملاحظة على وجه الخصوص ، حيث يعتقد حراس الحديقة أنه مسؤول عن إنجاب ما لا يقل عن 40 في المائة من السلاحف البالغ عددهم 2000 شخص.

وقال خورخي كاريون ، مدير الحديقة أنه تم إعادة حوالي 1800 سلحفاة إلى إسبانيولا والآن مع التكاثر الطبيعي ، لديهم حوالي 2000 سلحفاة.

فيما سيتم نقل السلحفاة دييجو إلى موطنه الأصلي بعد 80 عامًا من استخدامه في عملية إنجاب السلاحف وانقذهم من الإنقراض فضل تزاوجه.

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