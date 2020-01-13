2020/01/13 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/قتل شاب مصري، والدته المسنة، بوحشية بعدما حطم رأسها بفأس لأنها رفضت غسل ملابسه.
بدأت الواقعة في محافظة الشرقية، بمصر حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مستشفى الأحرار بوصول” أم الهنا م م ال ” 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.
وبالفحص وإجراء التحريات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: شاب يحطم جمجمة والدته المسنة بفأس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بدأت الواقعة في محافظة الشرقية، بمصر حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مستشفى الأحرار بوصول” أم الهنا م م ال ” 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.
وبالفحص وإجراء التحريات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: شاب يحطم جمجمة والدته المسنة بفأس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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