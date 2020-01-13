مصر: شاب يحطم جمجمة والدته المسنة بفأس

2020/01/13 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/قتل شاب مصري، والدته المسنة، بوحشية بعدما حطم رأسها بفأس لأنها رفضت غسل ملابسه.بدأت الواقعة في محافظة الشرقية، بمصر حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مستشفى الأحرار بوصول” أم الهنا م م ال ” 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.وبالفحص وإجراء التحريات […]

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