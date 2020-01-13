مصرع 5 أشخاص في انهيار بناء قديم بمصر

2020/01/13 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث انهيار عقار بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط مدينة الإسكندرية بمصر.وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بانهيار العقار ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل فورا مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من […]

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