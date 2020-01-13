العراق: إيران لم تقدم رداً على احتجاج بغداد حول هجوم الحرس الثوري

2020/01/13 | 17:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد السفير العراقي لدى إيران، سعد جواد قنديل، الإثنين، أن طهران لم ترد حتى الآن على الاحتجاج الذي تقد...

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