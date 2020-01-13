ملك الأردن : إستقالة حكومة عبد المهدي أعاد الأمور خطوتين إلى الوراء

2020/01/13 | 17:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن العراق كان يسير بقوة بإتجاه إيجابي إلا أن إستقالة حكومة عبد المهدي أعاد الأمور ربما خطوتين للوراء.ملك الأردن أضاف أن ما يحصل […]

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