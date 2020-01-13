عبدالرزاق دحنون - قرية سورية منحوتة في الصخر

2020/01/13 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون كنت وصديقي فهد مرتيني المهاجر إلى كندا لنيل درجة الدكتوراه في ميكانيك عمل مراوح الهواء العملاقة التي تولد الطاقة الكهربائية، نخطو بصعوبة عبر منحدرات جبلية شديدة الوعورة، تكاد تستعصي على الغزلان، نجول على الأقدام حول مستوطنة بشرية تتألف من كهوف طابقية منقورة في صخور كلسيَّة في السفوح الجبلية لقرية معترم التابعة لمدينة أريحا في محافظة إدلب شمال سورية.كُنّا نتفحّص تلك المنحدرات الوعرة ونتتبع ما فيها......

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