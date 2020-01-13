2020/01/13 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان نظمت مجموعة كبيرة حقوقية بلجيكية في السابع والعشرين من شباط الماضي في بروكسل حملة لمقاطعة بضائع مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي وطالبت الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات ملموسة لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي وممارساته وجرائمه وبرامجه وذلك لانها رات في استيراد منتجات المستوطنات من قبل بلجيكا والاتحاد الاوروبي بمثابة دعم لسياسة الاحتلال الكارثية و مساهمة في ترسيخ الاحتلال وكانت مجموعة من المنظمات البلجيكية ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - الاجنبي يتضامن معكم فماذا معكم ومع التشرذم؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - الاجنبي يتضامن معكم فماذا معكم ومع التشرذم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).