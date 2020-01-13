2020/01/13 | 17:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي توصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي توصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي توصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).