2020/01/13 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية الأميركية: تصويت البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأميركية ناقص بسبب غياب ممثلي الطوائف عن الجلسة

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نائب: ملف بناية البنك المركزي الجديدة تسبب بهدر في المال العام قيمته 500 مليون دولار

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بغداد اليوم - بغداد

نشر الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) صوراً من لقائه بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي.

وقال الولائي، عبر تغريدة على منصة تو

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) عن تخلي تنظيم داعش عن 3 مناصب ضمن هيكليته ابرزها الافتاء الشرعي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تنظيم داعش ضمن ما يعرف بولاية ديالى تخلى عن 3 منا

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