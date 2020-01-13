حزب البارزاني: بديلنا عن عبد المهدي هو...؟!

2020/01/13 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته، فيما اشار الى ان...

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