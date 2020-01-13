بالصور: إعادة ترميم تمثال “أبو تحسين” في الديوانية بعد تعرضه للتخريب

2020/01/13 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدم عدد من الناشطين والنحاتين في الديوانية على اعادة صيانة تمثال المقاتل القناص “ابو تحسين”، الذي اشتهر خلال معارك التحرير ضد “داعش”.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، اعادة صيانة تمثال ابو تحسين بعد تعرض كف اليد إلى تشويه مجهول المصدر، وما اذا كان بفعل فاعل أو لاسباب تتعلق بالمادة التي صنع […]

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