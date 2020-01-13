2020/01/13 | 17:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، الاإثنين، عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم “المذهبية”، فيما رأى أن الدعوة لها انفعالية ومتسرعة، لا تحتسب العواقب.وقال النجيفي، عبر تغريدة على تويتر: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في تحالف القرار يعرب عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم “المذهبية”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في تحالف القرار يعرب عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم “المذهبية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).