لاعب يوفنتوس يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي

2020/01/13 | 17:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن يوفنتوس، اليوم الإثنين، إصابة لاعبه التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق، بالرباط الصليبي.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن ديميرال أجرى فحوصات طبية صباح اليوم بعيادة النادي، والتي أثبتت إصابته في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف.

وأضاف البيانكونيري أن ديميرال سيجري عملية جراحية في الأيام المقبلة.

وساهم ديميرال في فوز يوفنتوس على روما، بنتيجة (2-1) بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد بالجولة 19 من الدوري الإيطالي.

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