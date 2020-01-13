الزراعة تقترح إدخال الرز المحلي في البطاقة التموينية

2020/01/13 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، عن خطة لإدخال الرز المحلي في البطاقة التموينية.

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