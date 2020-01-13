2020/01/13 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كردستان، عقدا مع الجانب الصيني، لبناء القنصلية الصينية في أربيل.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، أشرف على توقيع العقد، في مراسم جرت في ديوان الوزارة، بحضور القنصل “ني رو جي “، مبينة ان أعمال البناء ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد ان كان الجانبين قد اتفقا في العام الفين وثمانية عشر على انشاء القنصلية، وتخصيص قطعة الأرض لبنائها من قبل حكومة الاقليم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البلديات بحكومة إقليم كردستان توقع عقد بناء القنصلية الصينية في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البلديات بحكومة إقليم كردستان توقع عقد بناء القنصلية الصينية في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).