سائرون تكشف هدراً بالمال العام بملف بناية البنك المركزي الجديد

2020/01/13 | 17:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، حسن الكناني، الإثنين، عن هدر في المال العام بملف بناية البنك المركزي الجديد مايقدر بقيمة 500 مليون دولار.

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