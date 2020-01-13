تكريم خاص لمنتخبنا الأولمبي في حال اجتياز تايلند

2020/01/13 | 18:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بانكوك/حسين سلمان*

تقام اليوم الثلاثاء في الرابعة والربع بتوقيت بغداد مباراتان ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات اسيا تحت 23 عاما الاولى تجري بين العراق وتايلند على ملعب راجامانغالا الدولي، بينما تقام الثانية في ملعب ثاماسات وتجمع استراليا والبحرين.



وسيقود مباراة العراق وتايلند طاقم اردني بقيادة أدهم مخادمة.

تكريم فوري

اكد رئيس وفد المنتخب الاولمبي العراقي عضو الاتحاد يحيى زغير، أن هناك تكريما خاصا لمباراة تايلند والعراق الحاسمة ، وقال زغير في حديث للموفد الصحفي إن" رئاسة الوفد قررت تكريم الفريق بعد الفوز على تايلند وحسم بطاقة التأهل الى دور الثمانية"، مشيرا، الى ان " مبلغ التكريم سيسلم الى الفريق بعد الفوز مباشرة في تايلند".



واضاف ان"رئاسة الوفد تقدر تماما الاداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراتي استراليا والبحرين، رغم ان التعادل مع الاخير وضعنا في الخيار الواحد بلقاء تايلند بينما سنلعب بخياري الفوز او التعادل لو تم كسب لقاء البحرين السابق".



وبين ان" الفريق العراقي قادر على حسم الموقف امام تايلند خاصة وان الفرق العراقية دائما ما تلعب بالخيار الصعب افضل من السهل"، مبينا، ان" امام اللاعبين فرصة لاثبات الذات وتأكيد المستوى الطيب الذي ظهر عليه الفريق في هذه البطولة".

صحافة شابة متوهجة

أثبت الصحفيان بلال زكي واحمد الغزالي أن صحافة الشباب مازالت تنبض في كل حدث رياضي، فالاول الشاب المتوهج صاحب الاخلاق النبيلة والمطيع والمثابر والمشجع للفريق ، يلغي نظرية ان الصحافة الرياضية في طريقها الى الزوال بسبب تصرفات البعض، لكننا نحمد الله ونشكره على نعمة المواهب الشابة التي تعمل بمهنية، والحديث ايضا ينطبق على الغزالي بروحه المتوهجة وهو يهرول دائما بكاميرته من اجل تصريح لا يفوته، وفي الصوب الثاني هناك محمد عماد وطاقمه من تصوير ومونتير جندوا انفسهم لخدمة الرسالة الاعلامية، فهم لا يبخلوا في تزويد الموفد بالصور او حتى المعلومات التي تفوته، اما رافق العقابي ، فهو المراسل الاكثر نشاطا والذي قدم من استراليا من اجل مساندة الفريق ، مبارك لاعلاميينا هذا العمل الاحترافي الذي ابعد من خلاله الوفد عن المشكلات .

النجومية تنتظرهم

أشار مساعد مدرب المنتخب الاولمبي بكرة القدم حيدر نجم امس الاثنين، الى أن نتيجة مباراة تايلند في الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الاولى بالنهائيات الآسيوية ستنقل لاعبي الفريق الى النجومية اذا ما كانت ايجابية.

وقال نجم:"مباراة اليوم امام تايلند في ملعبه وبين جمهوره هي الاهم للفريق العراقي بعد ان دخلنا الحسابات المعقدة واللعب بالخيار الواحد الفوز لاغيره، حيث ان فرصة المنتخبات الاربعة في المجموعة مازالت قائمة في التأهل الى دور الثمانية بما في ذلك البحرين صاحب النقطة الواحدة في حالة فوزه على استراليا".

واضاف" المنتخب التايلندي ليس بالفريق السهل، يلعب كرة حديثة وسريعة ولديه بعض اللاعبين القادرين على تفوق الفريق في اي لحظة، اضافة الى انه المنتخب المضيف للبطولة".

* موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

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