(الحرمنة) ليست وجهة نظر !.. د.حميد عبدالله

2020/01/13 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي الدكتور حميد عبد الله: الخلاف بين الشارع الغاضب والطبقة السياسية الحاكمة في العراق لايتعلق باجتهادات لها صلة بمنهج الحكم ، ولا بمواقف سياسية ترتبت عليها تباينات في الرأي بين الجمهور والنخبة الحاكمة ، ولا ناشئة عن سياسات اقتصادية أضرت بشريحة معينة من المجتمع ، ولا هي نتاج تقاطع فلسفي في النظرة الى الدين […]

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