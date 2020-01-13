تعرف على السبب الحقيقى وراء تخلى الأمير “هاري وميجان” عن مهامهما الملكية

2020/01/13 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / على مدار الأيام الماضية أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ، الجدل ، داخل العائلة الملكية البريطانية ، وخاصا الملكة إليزابيث والأمير وليام بعد إعلانهما قرار التخلي عن مهامهما الملكية دون استشارة أحد.وكشف موقع Pop Culture عن السبب الحقيقى وراء هذا القرار ألا وهو عودة ميجان ماركل للتمثيل مرة أخرى ، كما […]

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