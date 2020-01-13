قائمة رجال العرب “الأكثر إثارة”.. وهذه مرتبة العراق

2020/01/13 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رُبما يكون الذقن، وقد يكون الطول، أم تراها العضلات، أو ربما يكون اللون الأسمر “البرونزي” أو “الشقار” والعيون الزرقاء… تختلف معايير “الرجل المثير” من فتاة إلى أُخرى، ومن رجل إلى آخر، ولكن تم “الإجماع” على أن الرجل التونسي هو “الأكثر إثارة” عربياً، مُحتلاً المرتبة التاسعة عالمياً من بين 114 دولة ضمّها تصنيف موقع The Top Tens الذي يعتمد على تصويت الجمهور، وهو ما يؤدي إلى تغيير الترتيب بشكلٍ مُستمر.

واحتل الرجل العراقي المرتبة الثانية عربياً والـ 15 عالمياً، ثم أتى اللبناني في المرتبة الثالثة عربياً والـ21 عالمياً على سلم “الأكثر إثارة”، ثم المغربي في المرتبة الـ 33، والمصري (36)، والسوري (39)، والسعودي (42)، والجزائري (46) والليبي (50)، والصومالي في المرتبة العاشرة عربياً والـ 57 عالمياً.

رجال الكويت في المرتبة الـ 60، ثم الإمارات (78)، واليمن (97)، والسودان (105)، فجزر القمر في المرتبة الـ 15 والأخيرة عربياً والـ 109 عالمياً.



وعلى نحو مفاجئ بقيت سبع دول عربية خارج التصنيف وهي: الأردن، وفلسطين، وعُمان، وقطر، والبحرين، وموريتانيا، وجيبوتي.

أما الرجل الأكثر إثارة عالمياً، فكان الرجل التركي بحسب تصنيف The Top Tens، ورُبما تعد النتيجة “متوقعة” في الدول العربية بعدما اكتسحت المسلسلات التركية القنوات العربية، وأصبح كُل من مهند (كيفانش تاتليتوغ)، وعمر إيبلكجي (باريش أردوتش)، وبالي بيك (بوراك أوزجيفيت) وغيرهم من الممثلين الأتراك يتسببون بحالات طلاق في الوطن العربي بسبب “غيرة” الرجال منهم.

ردود الأفعالمن بين التعليقات التي وُجهت لرجال تونس عبر الموقع كانت: بكلمة واحدة، هُم “مُثيرون”.



فيما جاء على رجال العراق: لديهم ثقة عالية بأنفسهم، ويعلمون جيداً كيف يتحدثون مع الفتيات.



وقيل عن اللبنانيين إن “لديهم سحر خاص ويتمتعون بشخصيات فريدة “، وعن المصريين إن “خفة دمّهم” إلى جانب ملامحهم “العربية” تجعلهم مثاليين، فيما قيل عن المغرب إن “لديها أكثر الرجال إثارة في العالم”.



“ابحثي عن رجل سوري وستعرفين”، قالت إحداهن بعدما صوتت للرجل السوري باعتباره “الأكثر إثارة”.



أما عن الجزائر، فقال شاب جزائري “نحن الأوسم، ولا نريد تصويتاً لنؤكد هذا”، وعن الليبيين، قال أحدهم إنهم “يشبهون الإيطاليين بوسامتهم”.

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