2020/01/13 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي كمال ..الإنسان والقضية (1) حياة حافلة بالمواقف والألحان من بغداد إلى عدن محمد السعدي كان تشيخوف يقول لصديقه مكسيم غوركي وهما يغادران مزرعة (إيسيانا بوليانا) ..لماذا تعتقد أن تولستوي يمتدح ما نكتب ؟ يضحك غوركي وهو يقول : لانه ينظر ألينا كأطفال ، كل ما كتبناه لعب أطفال بالنسبة اليه ؛ كلما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامي كمال .. الإنسان والقضية (1)) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامي كمال .. الإنسان والقضية (1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).