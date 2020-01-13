2020/01/13 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار – علي الشكري يقيناً جاهل بالشأن المرجعي من يعتقد أن صيت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ذاع بعد احتلال العراق سنة 2003، وجاهل أكبر من راح يعتقد حداثة دورها بالشأن السياسي ، ومعتوه من ركب السفينة فخرقها ، نعم ركب ساسة العراق سفينة المرجعية التي […]

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