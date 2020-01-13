2020/01/13 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستطلاعات (الزمان) للسياحة الشتوية في تركيا (2) البعد التاريخي للرجل المريض وزيارة ضريح عدنان مندريس اسطنبول – حمدي العطار وانا اتجول في اسطنبول واشاهد الانجازات التي تشمل مجالات النقل السريع (المترو والترام ) وباقي وسائل النقل الجماعية زهيدة الاسعار التي تجعل المواطن التركي وحتى السائح يستغني عن استأجر التكسي غالي الاجور والمعاناة من الازدحام، تبهرني […]

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