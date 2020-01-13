صفحة مقربة من الصدر تهدد “كاتباً” بحملة مضادة لسبب يتعلق بسؤاله عن إدارتها وتوعد بإجراءات قانونية

2020/01/13 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت صفحة صالح محمد العراقي القريبة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الكاتب هاشم العقابي بما وصفتها بالحملة المضادة، والاجراءات القانونية بسبب سؤاله عن هوية مدير الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت صفحة صالح العراقي رداً على اسئله طرحها العقابي: ان كل ما قاله لا يمت الى الحقيقة بصلة على الاطلاق… لذا لن ارد […]

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