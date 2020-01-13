في ساحة التحرير.. أسمك ومن تحب على حبّة “الأرز” وقلادة بتصاميم مختلفة.. (صور)

2020/01/13 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم الجابري ٢٣ سنة، خطاط متواجد في ساحة التحرير منذ بداية الإحتجاجات، يعمل على كتابة الأسماء والعبارات الإيجابية على حبة الرز، ويقدمها على شكل قلادة بتصاميم شبابية.يقول قاسم: “الجيل هذا عنده أمل كبير بالمستقبل، القلادة البسيطة هاي تنطي دافع للمتظاهر، وأرباح العمل تذهب للمتظاهرين، نشوف شنو النقص اللي عدهم ونقدمه الهم”.

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