فيديو من عين الأسد.. القوات الأميركية تنظم جولة صحفية بالقاعدة التي قصفتها إيران

2020/01/13 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزالت القوات الأميركية الأنقاض والحطام، الاثنين، من قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، بعد أيام على تعرضها لهجوم بصواريخ إيرانية.



ونظم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جولة للصحفيين في القاعدة الجوية.

وتضم القاعدة مترامية الأطراف على بعد نحو 180 كيلومترا غرب بغداد، نحو 1500 عنصر من أفراد الجيش الأميركي والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.

أنقاض في قاعدة الأسد العراقية خلفتها الهمات الصاروخية الإيرانية

وتعرضت القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، لوابل من الصواريخ الإيرانية الأربعاء الماضي، ردا على الغارة الأميركية التي شنتها طائرة من دون طيار وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.شاهد فريق الأسوشيتد برس الذي يقوم بجولة في قاعدة عين الأسد الاثنين حفرا كبيرة في الأرض ومقطورات عسكرية متضررة، وكذلك رافعات شوكية ترفع الأنقاض وتحملها على شاحنات من مساحة كبيرة بحجم ملعب لكرة القدم.

أنقاض في قاعدة الأسد العراقية خلفتها الهجمات الصاروخية الإيرانية

وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جندي أميركي أو عراقي.واستخدمت القوات الأميركية قاعدة عين الأسد لأول مرة بعد التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003، والذي أطاح بالديكتاتور صدام حسين، واستضافت لاحقا القوات الأميركية خلال المعارك ضد داعش في العراق وسوريا.

أنقاض في قاعدة الأسد العراقية خلفتها الهجمات الصاروخية الإيرانية

وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القاعدة في ديسمبر 2018، في أول زيارة رئاسية للقوات في المنطقة.

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