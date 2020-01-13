2020/01/13 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي الناسخ والمنسوخ..وما وراءهما..! [1](1)اشكالية النصّ..والمُتحوّل البيئي..إن كان (الناسخ والمنسوخ) بدعة ارتبطت بأدب القرآن، فلا بأس بالمرور ببعض البدهيات القرآنية؛ ومنها: أولا: ظاهرة التنجيم.ثانيا: اختلاف قرآن مكة عن قرآن يثرب.ثالثا: بدعة الناسخ والمنسوخ.وهاته الثلاثة لا تخرج في حال، عن موضوع تقنيات النص/ التدوين/ الكتابة.وباستثناء الكتاب/ القرآن العثماني* المتيسر لدين......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ وما وراءهما- [1]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ وما وراءهما- [1]) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).