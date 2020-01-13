2020/01/13 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي الناسخ والمنسوخ..
وما وراءهما..! [1](1)اشكالية النصّ..
والمُتحوّل البيئي..إن كان (الناسخ والمنسوخ) بدعة ارتبطت بأدب القرآن، فلا بأس بالمرور ببعض البدهيات القرآنية؛ ومنها: أولا: ظاهرة التنجيم.ثانيا: اختلاف قرآن مكة عن قرآن يثرب.ثالثا: بدعة الناسخ والمنسوخ.وهاته الثلاثة لا تخرج في حال، عن موضوع تقنيات النص/ التدوين/ الكتابة.
وباستثناء الكتاب/ القرآن العثماني* المتيسر لدين......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ وما وراءهما- [1]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وما وراءهما..! [1](1)اشكالية النصّ..
والمُتحوّل البيئي..إن كان (الناسخ والمنسوخ) بدعة ارتبطت بأدب القرآن، فلا بأس بالمرور ببعض البدهيات القرآنية؛ ومنها: أولا: ظاهرة التنجيم.ثانيا: اختلاف قرآن مكة عن قرآن يثرب.ثالثا: بدعة الناسخ والمنسوخ.وهاته الثلاثة لا تخرج في حال، عن موضوع تقنيات النص/ التدوين/ الكتابة.
وباستثناء الكتاب/ القرآن العثماني* المتيسر لدين......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ وما وراءهما- [1]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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