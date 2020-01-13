2020/01/13 | 18:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف تشغيل مشروع ماء شط العرب المركزي الأربعاء المقبل لغرض الصيانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف تشغيل مشروع ماء شط العرب المركزي الأربعاء المقبل لغرض الصيانة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف تشغيل مشروع ماء شط العرب المركزي الأربعاء المقبل لغرض الصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).