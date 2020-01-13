بلاسخارت وبارزاني يحددان ماذا يهدد مصلحة العراق والمنطقة

2020/01/13 | 18:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، ورئيس حكومة منطقة كردستان العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، ضرورة حفظ الأمن في العراق، فيما لفتا ...

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