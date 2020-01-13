الديوانية تنظم استفتاء شعبي حول تقرير هذا الأمر

2020/01/13 | 18:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أفادت وسائل إعلام عراقية، أن طلبة كلية #القانون في #جامعة_القادسية، قد شرعوا، اليوم الإثنين، بإجراء #استفتاء شعبي حول المرشحين لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي.وذكر […]

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