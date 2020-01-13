حداد: تم استدعاء وزيرة التربية ومدير عام تربية كركوك للتحقيق بشأن التعيينات

2020/01/13 | 18:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)-اعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير حداد، ان البرلمان قرر استدعاء وزيرة التربية ومدير عام تربية كركوك للتحقيق في قضية تعيينات كركوك.

وبحسب ما افاد المكتب الاعلامي لحداد في بيان فإنه سيتم في اجتماع مقرر يوم غد الثلاثاء، بحث شكاوى ممثلي الكورد والتركمان والمكونات الاخرى بشأن عدم انصافهم في التعيينات الأخيرة التي أعلنت عنها مديرية تربية كركوك مؤخرا.

وجاء في البيان انه تم ملاحظة حصول اجحاف في عملية التعيين وعدم التوازن والعدالة بين مكونات كركوك.

وبحسب البيان فإن عددا من نواب البرلمان قاموا بزيارة المحافظة واجتمعوا مع مسؤوليها وتبين أن قائمة التعيين الأخيرة الصادرة عن مديرية تربية كركوك تغبن حقوق الكورد والتركمان.

واكد ان رئاسة البرلمان قررت الاعتماد على تحقيق نواب كركوك واستدعاء وزيرة التربية ومدير عام تربية كركوك.

واشار حداد الى انه الوزيرة قد تغيب عن اجتماع الغد بسبب حالة وفاة الا ان

ممثلون عن الوزارة سيحضرون لتوضيح الآلية المتبعة في تعيين 2800 درجة وظيفة والتي يجب توزيعها على مكونات كركوك بعدالة.

واكد انه تم توجيه وزارة التربية وتربية كركوك بايقاف التعيينات الاخيرة لحين انتهاء الاجتماع المقرر غداً لاعتماد معايير عادلة في التعيين.





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