2020/01/13 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى أهالي الأسرى العراقيين في حرب إيران مع العراق إيران تفرج عن بعض اسرى الجيش العراقي البطل في حرب الثمانينات بعد 30 سنة من الاسر ايران تطلق سراح 30 اسير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفرج عن بعض اسرى الجيش العراقي البطل في حرب الثمانينات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفرج عن بعض اسرى الجيش العراقي البطل في حرب الثمانينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).