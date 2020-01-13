الشرطة يهزم التضامن في دوري السلة

2020/01/13 | 19:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق نادي الشرطة بكرة السلة، اليوم الاثنين، الفوز على التضامن ضمن منافسات دوري السلة

وحقق الشرطة الفوز بنتيجة ( 82-73 ) في مباراة كان الفريق الأخضر الافضل فيها.

وسيلتقي الشرطة اصحاب الدار دهوك غداً.

وخسر الشرطة في اللقاء السابق امام النفط بفارق نقطتين لكن عوض هذه الخسارة بفوز اليوم.

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