مستشفى البتول التعليمي في ديالى تسجل رقما قياسيا في الولادات لعام ٢٠١٩

2020/01/13 | 19:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت مستشفى البتول التعليمي في ديالى، رقما قياسيا في الولادات لعام ٢٠١٩، والتي تباينت بين ولادات الطبيعية وقيصرية اجرتها ملاكات العمليات في المستشفى

واكد مدير مستشفى البتول التعليمي الدكتور الاستشاري رائد احمد الدليمي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عدد الاطفال الذين تمت ولادتهم داخل مستشفى البتول التعليمي وخلال سنة ٢٠١٩ فقط ، بلغ ( ١٧٠٦٩ ) طفلاً ، بواقع ( ٨١٦١ ) طفلا من الذكور و ( ٨٩٠٨ ) من الاناث ، وفق احصائية دقيقة اعدتها شعبة الاحصاء في المستشفى".

وبين مدير شعبة الاحصاء في مستشفى البتول التعليمي احصائي اقدم محمد فؤاد ان "هذه الاحصائية تتضمن الاطفال من الولادات في العمليات القيصرية التي تم إجراؤها داخل المستشفى والتي بلغت ( ٨٠٢١ ) عملية بينما كانت الولادات الطبيعية ( ٩٠٤٨ ) ولادة ، وهذه كلها تعد ارقاما كبيرة تبين ما تقدمه المستشفى من خدمات طبية وصحية للمواطنين من اهالي محافظة ديالى".

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