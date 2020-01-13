السليمانية تستضيف معرضا ايرانيا تخصصيا

2020/01/13 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتستضيف مدينة السليمانية في اقليم كردستان، معرضا ايرانيا تخصصيا يبدأ أعماله اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية الجمعة القادمة.وقال القنصل الايراني في السليمانية مهدي شوشتري: إن أكثر من مئة شركة ايرانية تشارك في المعرض بقطاعات السجاد اليدوي والحرف اليدوية ومعدات البناء والصناعات الغذائية والموبيليا والملابس والمنسوجات والاحذية والجلود والمعدات المنزلية والمشتقات النفطية والبتروكيمياويات وصناعة الكهرباء والطباعة والتغليف والبلاستيك وغيرها. واضاف: ان الهدف من اقامة المعرض تقديم السلع الايرانية ذات الجودة الممتازة لاهالي منطقة كردستان والتجار الناشطين، معرباً عن أمله بأن يثمر هذا الحدث التجاري الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنطقة كردستان العراق.

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